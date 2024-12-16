Термін "гниття мозку": як швидкий перегляд соцмереж погіршує психічне здоров'я

Видавництво Оксфордського університету обрало термін "гниття мозку" (brain rot) словом року 2024 року. Експерти стверджують, що постійне прокручування соцмереж та інших онлайн-платформ сприяє зниженню когнітивних функцій, порушуючи здатність до концентрації та підвищуючи рівень самотності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Видавництво Оксфордського університету вибрало "гниття мозку" словом року 2024

Термін "гниття мозку" (brain rot) - це поняття описує передбачуване погіршення психічного чи інтелектуального стану людини, особливо внаслідок надмірного споживання матеріалу, зокрема онлайн-контенту, який вважається поверхневим або тривіальним. Водночас, цей термін може вживатися для позначення явища, що призводить до такого погіршення.

Експерти вважають, що тривале прокручування контенту в соціальних мережах та інших онлайн-платформах може призвести до "гниття мозку" та погіршення когнітивних функцій.

Наслідки для психіки

Поведінковий нейробіолог, доктор Кіра Бобінет, яка є автором книги "Нестримний мозок", пояснила, що зростаюче усвідомлення про наслідки "гниття мозку" стає все більш поширеним. За її словами, багато людей відчувають труднощі з концентрацією уваги, що супроводжується відчуттям "туману в мозку". Вони не можуть зосередитися на складній роботі або завданнях, що вимагають глибокої концентрації.

Доктор Бобінет зазначила, що одним із важливих аспектів цього явища є "епідемія самотності", адже, через труднощі з концентрацією уваги, людина втрачає здатність будувати та підтримувати глибокі соціальні зв'язки.

Прокручування та зв'язок з мозком

Згідно з дослідженнями, частина мозку, відома як габенула, відіграє важливу роль у розвитку звички прокручувати нескінченні потоки інформації. Габенула, яка відповідає за мотивацію та прийняття рішень, може також "вбивати" мотивацію до дій, коли вона активується під час бездумного прокручування соціальних мереж. Це дозволяє людині уникати важливих завдань і переключатися на менш вимогливий контент.

Таке "поведінкове уникнення" може перерости в залежність від соціальних медіа, оскільки мозок вимагає постійного потоку нової інформації для стимуляції. Це також спричиняє небезпеку втрати мотивації, що впливає на загальний психоемоційний стан людини.

Як уникнути "гниття мозку"

Доктор Бобінет зазначає, що немає універсального рецепта для уникнення гниття мозку. Важливо знаходити індивідуальний підхід, який включає налаштування і коригування повсякденних звичок, залежно від потреб кожної людини. Люди мають велику витривалість, тому вивчення та усвідомлення впливу онлайн-контенту може допомогти зберегти здоров'я мозку та покращити якість життя.

Також доктор Дон Грант, національний консультант із безпечного використання пристроїв у Newport Healthcare, закликав виробників пристроїв і контенту бути більш відповідальними у створенні алгоритмів, що підтримують надмірне використання технологій. Він порівняв їх із гральними автоматами, які також використовують людські емоції для привернення уваги.

Стратегії для покращення цифрової гігієни

Грант радить обмежити час, проведений в Інтернеті, і замінити бездумне прокручування на більш осмислені заняття. Одним із корисних кроків є поділ часу в мережі на 80% "корисного" контенту та 20% для розваг. Також рекомендується встановлювати обмеження на час використання пристроїв і створювати безтехнічні зони у домі.

Експерт радить ставити собі запитання після кожного сеансу прокручування, аби оцінити ефективність витраченого часу. Наприклад: "Чи можете ви сказати, скільки часу ви провели онлайн? Ви витратили більше часу, ніж планували? Чи стало вам краще від цього?".

Ці поради можуть допомогти зберегти ментальне здоров'я та покращити загальний стан психіки, а також допомогти людям подолати залежність від безкінечного онлайн-контенту.