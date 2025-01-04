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Срок добровольного возвращения на службу после СЗЧ могут продлить, - ОП

Украина, Суббота 04 января 2025 22:07
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Срок добровольного возвращения на службу после СЗЧ могут продлить, - ОП Фото: заместителя руководителя ОП Ирины Верещук (facebook.com vereschuk iryna)
Автор: Карина Левицкая

Срок добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части (СЗЧ) могут продлить. Этот вопрос сейчас обсуждается с оборонным комитетом парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя ОП Ирины Верещук.

По словам заместителя руководителя ОП, в Украине рассматривают возможность продления срока добровольного возвращения военнослужащих на службу после самовольного оставления части (СВЧ).

Это предложение, по ее словам, обсуждалось на межведомственном совещании по ветеранской политике и социальной защите военных.

"1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СВЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно - это предмет обсуждения)", - сказала Верещук.

Она рассказала, что сейчас обсуждение этого вопроса уже идет с оборонным комитетом Верховной Рады.

Среди других мер для решения проблематики СЗЧ предлагают активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений.

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну то надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СЗЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)", - добавила Верещук.

Напомним, что 28 ноября Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, добровольно вернуться и продолжить службу.

В частности, уголовные производства, открытые по статьям №407 и №408 Уголовного кодекса Украины, не будут препятствием для продолжения военной службы таких лиц.

Военнослужащие могли добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 года.

Однако, если до 1 января 2025 года военнослужащие не вернулись к месту прохождения службы, их будет ждать наказание. В частности, в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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