Срок добровольного возвращения на службу после СЗЧ могут продлить, - ОП

Срок добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части (СЗЧ) могут продлить. Этот вопрос сейчас обсуждается с оборонным комитетом парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя ОП Ирины Верещук.

По словам заместителя руководителя ОП, в Украине рассматривают возможность продления срока добровольного возвращения военнослужащих на службу после самовольного оставления части (СВЧ).

Это предложение, по ее словам, обсуждалось на межведомственном совещании по ветеранской политике и социальной защите военных.

"1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СВЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно - это предмет обсуждения)", - сказала Верещук.

Она рассказала, что сейчас обсуждение этого вопроса уже идет с оборонным комитетом Верховной Рады.

Среди других мер для решения проблематики СЗЧ предлагают активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений.

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну то надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СЗЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)", - добавила Верещук.