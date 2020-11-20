Термин "аннексия" ошибочен и продолжает нарратив России по Крыму, - МинВОТ

Фото: Игорь Яременко (mtot.gov.ua)

Использование термин "аннексия" в отношении Крыма является ошибочным. Кроме того, это является продолжением российского нарратива о статусе полуострова.

Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко, передает сайт министерства.

По его словам, такую ошибку регулярно допускают украинские СМИ и экспертная среда. Согласно украинскому законодательству, Крым и Севастополь являются временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины.

"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными - это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированных территориях" как по полуострову, так и по Донбассу. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" по Крыму, но не "аннексия", - отметил Яременко.

Он также подчеркнул, что "аннексия" фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма и Севастополя в Украине якобы закрыт.

"Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином "временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины", - добавил Яременко.

Напомним, ранее он заявлял, что реинтеграция Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом.

Отметим, по данным украинской стороны, после оккупации 45 тысяч человек выехали из Крыма.