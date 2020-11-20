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Термін "анексія" хибний і продовжує наратив Росії щодо Криму, - МінТОТ

Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 14:58
Термін "анексія" хибний і продовжує наратив Росії щодо Криму, - МінТОТ
Фото: Ігор Яременко (mtot.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Використання термін "анексія" щодо Криму є хибним. Крім того, це є продовженням російського наративу про статус півострова.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, передає сайт міністерства.

За його словами, таку помилку регулярно допускають українські ЗМІ та експертне середовище. Згідно з українським законодавством, Крим і Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України.

"Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими - це Російська Федерація. Все міжнародне співтовариство використовує формулювання "тимчасово окупованих територій" як щодо півострова, так і щодо Донбасу. Дозволяється також використання формулювання "спроба анексії" щодо Криму, але не "анексія", - зазначив Яременко.

Він також підкреслив, що "анексія" фактично продовжує російський наратив про те, що питання повернення Криму і Севастополя Україні нібито закрито.

"Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном "тимчасова окупація", адже Крим, я впевнений, повернеться під контроль України", - додав Яременко.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що реінтеграція Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом.

Відзначимо, за даними української сторони, після окупації 45 тисяч осіб виїхали з Криму.

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