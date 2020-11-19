После оккупации 45 тысяч человек выехали из Крыма, - Украина в ООН

Фото: Сергей Кислица (flickr com unisgeneva1)

С начала оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году с полуострова выехали 45 тысяч человек. В то же время государство-оккупант перемещает туда собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Третьем комитете ГА ООН.

Кислица представил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Он подчеркнул, что Россия признана государством-оккупантом, а ее так называемые "органы" и "должностные лица" в Крыму является нелегитимным и к ним применяется определение "оккупационная власть Российской Федерации".

Проект этой резолюции подчеркивает, что люди на оккупированной территории оказались в безнадежной ситуации.

"Системные репрессии, выборочные задержания, преследования, внесудебные казни и пытки превратились в ежедневную реальность в Крыму... 45 тысяч человек уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что третий комитет Генеральной ассамблеи ООН 18 ноября одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Напомним, ожидается, что обновленную резолюцию по правам человека в Крыму вынесут на голосование Генассамблеи ООН до конца 2020 года.