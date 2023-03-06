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Термін - 10 днів. У Дніпропетровській області цивільні мають повернути вогнепальну зброю

Фото: у Дніпропетровській області цивільні мають повернути вогнепальну зброю протягом 10 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпропетровській області цивільних закликали повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Жителі регіону мають зробити це протягом 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Такі терміни очільник області озвучив сьогодні на традиційній нараді з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в регіоні.

"Справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила "на руках". Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку", - заявив Лисак.

Нагадаємо, минулого року на весні Верховна рада прийняла закон, який дозволив видавати вогнепальну зброю цивільним для відбиття вторгнення РФ.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков виступив за те, щоб після війни населення України мало офіційно зареєстровану вогнепальну зброю та могло вміло нею користуватись, аби ворог знав, що його чекає у разі агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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