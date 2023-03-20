На территории России арестовали активы Volkswagen

Российский суд в понедельник заморозил все активы Volkswagen на территории России. Решение принято по иску местного производителя под названием ГАЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Volkswagen был одним из ряда иностранных автопроизводителей, которые приостановили свою деятельность на территории России после того, как западные страны ввели беспрецедентные санкции против Москвы после вторжения в Украину.

Российский автопроизводитель ГАЗ, который по контракту производил автомобили Volkswagen на своем заводе в Нижнем Новгороде, подал в суд на немецкого автопроизводителя за нарушение контракта после того, как Volkswagen расторг соглашение в августе.

ГАЗ оценил свои убытки от расторгнутого контракта почти в 16 млрд рублей (207,79 млн долларов).