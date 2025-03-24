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На території Росії розбився штурмовик Су-25

Фото: Су-25 розбився на території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський штурмовик Су-25 впав у Приморському краї Російської федерації. Він розбився під час виконання навчально-тренувального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

За інформацією військового відомства РФ, пілот катапультувався, загрози життю і здоров'ю нібито немає.

"Літак був без боєкомплекту, впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. Попередня причина катастрофи - технічна несправність", - ідеться в повідомленні.

Су-25

Су-25 - це штурмовик, розроблений в СРСР у 1970-х роках. Він призначений для підтримки сухопутних військ.

Точна кількість Су-25 у російській армії постійно змінюється через бойові втрати. За різними оцінками, до 2022 року в Росії було близько 200-250 Су-25 різних модифікацій (включно з модернізованими Су-25СМ, Су-25СМ3 і Су-25УБ).

Основні характеристики Су-25:

  • Екіпаж: 1 пілот
  • Максимальна швидкість: близько 975 км/год
  • Дальність польоту: до 1850 км
  • Бойовий радіус: близько 750 км
  • Озброєння: 30-мм гармата ГШ-30-2, до 4,4 т бойового навантаження (ракети, бомби, некеровані снаряди)
  • Броня: титановий захист кабін

 

 

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 24 березня з початку війни було ліквідовано 370 російських літаків.

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