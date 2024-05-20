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На території Росії через війну можуть повернути трудовий обов'язок, - британська розвідка

Росія, Понеділок 20 травня 2024 12:13
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На території Росії через війну можуть повернути трудовий обов'язок, - британська розвідка Фото: жителям Росії повернуть трудовий обов'язок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Для жителів Росії готують зміни до трудового законодавства, згідно з яким їх зможуть переміщати в ті регіони, де не вистачає робітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, наразі Росія відчуває нестачу робочої сили, яка стає серйозною проблемою у деяких галузях. За оцінками видання "Известия", 2023 року в Росії не вистачало на 4,8 млн робочих рук. Наприклад, російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок у 2023 році.

За даними британської розвідки, брак робочої сили, принаймні частково, був викликаний війною Росії проти України, яка призвела до мобілізації частини працюючого населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців, які прагнуть уникнути призову. Нещодавно брак робочої сили посилився обмеженнями на працевлаштування мігрантів, запровадженими після терористичного інциденту ІДІЛ-К у Москві 22 березня 2024 року.

Внаслідок нестачі робочої сили група російських парламентаріїв розглядає можливі поправки до російського Трудового кодексу. У разі ухвалення це означатиме, що надлишкова робоча сила може бути переміщена під нагляд держави на місце роботи, де не вистачає робочої сили, йдеться у повідомленні.

"Переїзди будуть тимчасовими, і працівники будуть переведені лише за їхньою згодою. Однак, хоча це і не є примусовим, це потенційний крок до мобілізації робочої сили", - зазначають Міноборони Британії.

Кріпацтво для жителів Росії

Нагадаємо, кріпацтво було скасовано на території Росії в 1961 році приблизно в той же час, що рабство в південних штатах США. Однак кріпацтво для селян у селах і трудовий обов'язок для робітників у містах було повернуто у 1917 році після перевороту більшовиків. Обмеження були частково скасовані у 1950-х роках, але продовжували діяти до падіння СРСР у 1991 році.

Раніше британська розвідка повідомляла, що вторгнення Росії до України негативно вплине на перспективи російської економіки.

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