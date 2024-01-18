ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війна проти України вдарила по курсу рубля та цінам в Росії, - британська розвідка

Росія, Четвер 18 січня 2024 12:21
UA EN RU
Війна проти України вдарила по курсу рубля та цінам в Росії, - британська розвідка Фото: Війна вдарила по російській економіці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вторгнення Росії в Україну, що триває, негативно вплине на перспективи російської економіки. Імпорт зростав швидше, ніж експорт, що сприяло знецінюванню рубля з початку війни і було рушійною силою інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Оскільки Росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших областей, ризик перегріву російської економіки залишається вірогідним", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується у зведенні, центральний банк Росії підвищив відсоткову ставку на 1 в.п. до нової базової ставки 16%. Це п'яте підвищення з моменту початку нинішнього циклу підвищень у липні 2023 року, коли базову ставку було встановлено на рівні 6,5%.

За даними британської розвідки, інфляція в Росії продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному обчисленні у листопаді порівняно з 6,7% у жовтні. Загалом, за оцінками російської статистичної служби, інфляція у 2023 році становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку.

Військовий бюджет РФ

У 2023 році Москва витратила на військові цілі понад 100 млрд доларів, або майже третину своїх загальних витрат.

У 2024 році російська влада має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За рік за статтею "національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом ЦБ РФ) - на 70% більше, ніж у 2023 році. Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курс рубля
NEWS
РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО
РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО
DAILY
Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен