На території Польщі виявили рештки літального апарату з російськими надписами

В польському селі Оржехово у лісосмузі впав невідомий об'єкт. Після огляду на ньому біло виявлено російські надписи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Відомо, що інцидент стався пізно ввечері в середу. На місце події прибула поліція.

"Хоча спочатку виникла підозра, що це може бути метеорологічна куля, швидко було помічено, що до об'єкта була прикріплена капсула, на якій були написи російською мовою" - зазначають у виданні згідно з даними місцевих груп.

У повідомленні йдеться, що на місце події прибула поліція, але не військові. Кажуть, що об'єкт, який потрапив на польську територію, є метеорологічною кулею.

Реакція польських військових

Польські військові підтвердили, що даний об'єкт з російськими надписами є метеорологічною кулею.

"Ми запевняємо вас, що це, швидше за все, метеорологічна куля", - речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський.

Він також додав, що хоча місце події охороняла поліція, військових там не було.