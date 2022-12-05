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На території Молдови впала ракета

Фото: ракета впала в Молдові (t.me/Noi_md)
Автор: Артем Горовенко

У ході російської ракетної атаки в Україні 5 грудня впала ракета на території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noi.md.

За даними місцевого Міністерства внутрішніх справ, ракета впала біля міста Бричани. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції.

"Район, де було виявлено ракету, було оточено поліцією та прикордонниками. На місці очікуються спеціалізовані служби", - йдеться у повідомленні.

Фото: ракета впала на півночі Молдови (t.me/Noi_md)

Молдавські силовики додали, що посилили контроль у прикордонних ділянках на півночі країни у зв'язку з російськими ударами по Україні. Ракету виявили на території саду.

Зазначимо, Бричани знаходяться на кордоні з Чернівецькою областю.

Оновлено від 16:28

Міністерство оборони Молдови повідомляє, що до Бричан направили групу інженерів Національної армії для обстеження місцевості.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Україні фіксуються перебої з електропостачанням у Молдові. Зокрема, місцеві оператори попередили про можливі проблеми на всій території країни.

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