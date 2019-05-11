Тереза Мэй в ближайшие дни может назначить дату своей отставки

Председатель консервативного комитета 1922 Британии Грэм Брэди заявил, что премьер-министр Тереза Мэй уже в ближайшие дни может назначить дату своей отставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что премьер-министр Британии заявляла, что уйдет в отставку, когда ее сделка по Brexit будет ратифицирована парламентом, но депутаты требуют от нее установить фиксированную дату отставки.

Брэди сообщил, что ожидает "четкого понимания" этого графика как только она проведет встречу с комитетом, которая запланирована на среду, 15 мая. Он сообщил, что исключает возможность самому заменить Мэй на ее должности.

Также он рассказал, что комитет попросил Мэй "прояснить" ее планы на будущее, на что она ответила, что может "приехать и встретится с их руководителем".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit. Мэй провела секретную встречу с помощниками и министрами, на которой обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit, которое прошло в преддверии встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийную сделку об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза.