Тереза Мей в найближчі дні може призначити дату своєї відставки

Голова консервативного комітету 1922 Британії Грем Бреді заявив, що прем'єр-міністр Тереза Мей вже в найближчі дні може призначити дату своєї відставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Британії заявляла, що піде у відставку, коли її операція з Brexit буде ратифікована парламентом, але депутати вимагають від неї встановити фіксовану дату відставки.

Бреді повідомив, що очікує "чіткого розуміння" цього графіка як тільки вона проведе зустріч з комітетом, яка запланована на середу, 15 травня. Він повідомив, що виключає можливість самому замінити Мей на її посаді.

Також він розповів, що комітет попросив Мей "прояснити" її плани на майбутнє, на що вона відповіла, що "може приїхати і зустрітися з їх керівником".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Мей провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit, яке пройшло напередодні зустрічі з лейбористами, на якій передбачається погодити міжпартійну угоду про умови виходу Великобританії зі складу Європейського союзу.