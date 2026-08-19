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У Терехова думають про вихід на рівень всеукраїнської політики, - джерела

13:51 19.08.2026 Ср
2 хв
Стали відомі політичні плани в команді мера Харкова
aimg Юлія Бойко
Ігор Терехов (фото: Getty Images)

Мер Харкова Ігор Терехов, попри відмову зайняти урядову посаду під час нещодавнього перезавантаження Кабміну, має перспективи закріпитись в загальноукраїнській політиці шляхом створення власної партії.

Про це розповіли поінформовані джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє".

Зокрема, Терехов був одним із тих, з ким президент Володимир Зеленський проводив зустрічі одразу після оголошення про відставку Юлії Свириденко з прем'єрської посади.

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Відтак і сам Терехов в ЗМІ та соцмережах фігурував в якості кандидата на високу посаду в новому Кабміні.

"Втім, він залишився в Харкові – із досить очевидних міркувань. Без наявності власної опори у Верховній раді (а Терехову взяти її було нізвідки) будь-який очільник уряду приречений залишатися у підвішеному стані. Поле для його маневру апріорі обмежено, а регулярні конфлікти у прем'єра, віце-прем'єра чи міністра з налаштованим на популізм депутатським корпусом невідворотні", - йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, оскільки станом на зараз перспективи проведення виборів не проглядаються, перехід з місцевого рівня влади на центральний міг би стати політичним фальстартом. А також викликати нерозуміння у самих харків'ян.

"Втім, за інформацією наближених до Терехова джерел РБК-Україна, міською політикою горизонти планування у мера все ж не обмежуються. І в його команді всерйоз націлились на перехід на рівень національної політики, приміряючись до фактично вакантної в Україні лівоцентристської ніші", - зазначається в публікації.

Раніше стало відомо, на якому місці за рівнем довіри за опитуванням КМІС опинився мер Харкова.

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Ігор ТереховХарків