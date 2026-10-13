Терехов: Зниження податків на продукти і ліки - абсолютна необхідність

"Я категорично не погоджуюсь з політиками та експертами, які зараз пропонують заморожувати соціальні виплати. Закликають збільшувати податки для українських родин, посилювати податковий і адміністративний тиск на ФОПів. Такі ідеї знищують суспільний договір, підривають соціальну стабільність, а відтак і стійкість українського суспільства перед агресором", - сказав Терехов.

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Як додав мер Харкова, навіть успішні європейські країни, на кшталт Франції чи Італії, мають низькі ставки на базові продукти харчування. "Зараз, в Україні, коли ціни невпинно ростуть, а людям потрібно підготуватись до важкої зими зниження податків на базові продукти харчування, ліки, тимчасове зниження ПДВ на побутові енергоприлади – це абсолютна необхідність", - підкреслив Терехов.

Як зазначив міський голова Харкова, дуже важливо, що проблема боротьби з бідністю зараз почала активно дебатуватись в медіа та експертному середовищі. За його словами, в нинішніх умовах ворог намагається завдавати ударів одразу з двох боків: по фронту і тилу, тож підтримка армії і підтримка громадян - це два чітких пріоритети держави.

"Мусимо розуміти, що мета ворога - зробити життя людей в Україні нестерпним", - зазначив Терехов, додавши, що в цьому і полягає мета росіян - виштовхати збідніли українські родини за кордон.

Відповідно, вказує він, акцент на соціальній відповідальності держави аж ніяк не є "популізмом", на що вказують його критики. Натомість, говорить Терехов, це питання майбутнього України як такої.

"Не можна просто розводити руками і казати, що ресурсів не має. Насправді, ресурси є. Це трильйон гривень у "тіні", які зараз йдуть на збагачення окремих спритних ділків. Ресурс - це припинення неефективних видатків, посилення контролю і звітності при реалізації державних проєктів. З цим ресурсом потрібно працювати. Мобілізувати їх, щоб допомогти людям", - вказав мер Харкова.

Як резюмував Терехов, зараз вже не йдеться про "популярні" чи "непопулярні" рішення, на порядку денному - допомога людям, щоб вони могли просто вижити.