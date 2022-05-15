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Терехов анонсировал возобновление работы метро в Харькове: известны сроки

Фото: Маленькие харьковчане на одной из станций метро (facebook.com/kharkovgovernment)
Автор: Антон Федорцив

Запуск Харьковского метрополитена в ближайшие недели подтвердил городской голова Игорь Терехов. Перед возобновлением работы из метро расселят нашедших там убежище горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факты ICTV".

Терехов заявил о необходимости запустить метро для возобновления привычного функционирования города. Метрополитен является основным видом транспорта для харьковчан, но во время войны стал самым большим укрытием.

"Буквально с понедельника начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия, продукты, медикаменты, постельные принадлежности, детки будут ходить в школу, к ним будут ходить учителя. С малышами будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни", – заявил мэр Харькова.

По его словам, специалисты уже проверили станции и туннели на повреждения. Во время бомбежек пострадал метромост, но его состояние сочли удовлетворительным и разрешили проезд вагонов метро.

"Сегодня нам дают вывод, что он пока в нормальном состоянии, через него можно пропускать составы метрополитена. Я думаю, неделю-две, и первые поезда уже начнут ходить метрополитеном", – резюмировал Терехов.

Напомним, что местные жители постепенно возвращаются в Харьков поездами.

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ХарьковметроИгорь Терехов