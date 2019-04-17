Теракты для убийства офицеров украинских спецслужб организовала РФ, - СБУ

Фото: Василий Грицак (УНИАН)

Теракты были профинансированы и организованы российскими спецслужбами

Террористические акты с целью убийства офицеров украинских спецслужб были организованы спецслужбами Российской Федерации. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Грицак отметил, что задержанные члены диверсионной группы имели отношение к теракту, который должен был состояться 4 апреля.

По его словам, с начала 2017 года на территорию Украины из России и "ДНР" были направлены несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп.

"Эти группы направлялись российской военной разведкой. Для осуществления политических убийств, для ликвидации офицеров украинских спецслужб. Одна из таких групп 27 июня 2017 года совершила дерзкое преступление, террористический акт, в итоге которого погиб генерал военной разведки Максим Шаповал. По аналогичному сценарию 4 апреля 2019 года при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв. В результате самоподрыва исполнитель получил тяжелые телесные повреждения", - добавил Грицак.

По его словам, в процессе расследования обоих терактов собраны доказательства, указывающие, что оба теракта профинансированы и организованы российскими спецслужбами.

"Это были совместные операции Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, более известного как военная разведка России", - добавил Грицак.

Напомним, ранее Грицак заявил, что мужчина, который закладывал взрывчатку под автомобиль работника украинской разведки, живой. Так, гражданин РФ Алексей Комаричев арестован.

Как писало РБК-Украина ранее, инцидент произошел 4 апреля. Мужчина совершил покушение на совершение теракта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования его автомобиля. Во время закладки взрывчатки в результате срабатывания взрывного устройства мужчина получил многочисленные телесные повреждения, от которых, как утверждали в ГПУ, скончался в больнице.

Добавим, 28 июня 2017 года в Донецкой области под Константиновкой взорвался автомобиль с работниками Службы безопасности Украины, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.