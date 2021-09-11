Теракти 11 вересня в США. Як впали вежі-близнюки і що відомо 20 років потому

Рівно 20 років тому в США стався найбільший теракт у світовій історії. Загинули близько 3 тисяч людей. Ще 2,5 тисяч американських військових віддали життя під час місії в Афганістані. Напередодні 20-ї річниці трагедії військовослужбовці повернулися додому, таліби знову захопили владу в Афганістані, а родичам загиблих у теракті пообіцяли розкрити секретні матеріали розслідування.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.

​Теракт забрав життя близько 3 тисяч людей

Теракт 11 вересня 2001 року в США став найбільшим за кількістю жертв в історії людства. 19 терористів-смертників захопили чотири пасажирські літаки, щоб спрямувати їх на знакові американські будівлі.

Два лайнери врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, в результаті чого хмарочоси загорілися та обвалилися. Під руїнами загинули 2606 людей.

— NOW — The U.S marks 19th anniversary of September 11 terrorist attack: Footage of the moment the second hijacked plane flew straight into the South Tower of the World Trade Center. #911anniversary pic.twitter.com/UANgoWRDxC — Belaaz News (@TheBelaaz) September 11, 2020

Третій лайнер влетів у західне крило Пентагону - штаб-квартири Міністерства оборони. Будівля знаходиться в штаті Вірджинія. В результаті зіткнення загинуло 125 осіб.

Фото: Пентагон після теракту 11 вересня (Getty Images)

Ще один літак упав у полі в штаті Пенсільванія. Члени екіпажу і пасажири вели боротьбу з терористами, тому останнім не вдалося долетіти до пункту призначення. Ймовірно, їх метою була будівля Капітолію або Білий дім.

На борту чотирьох літаків, крім 19 терористів, знаходилися 246 пасажирів і членів екіпажу. Всі вони загинули.

Всього трагедія забрала життя 2977 осіб, 24 зникли безвісти, ще тисячі людей отримали поранення.

​Хто організував найбільший у світі теракт

Теракт організувало терористичне угрупування ісламізму "Аль-Каїда", яке базувалося в Афганістані. На той час держава знаходилася під владою іншого екстремістського руху - "Талібан".

Виконавцями теракту стали 19 смертників. 15 з них - родом з Саудівської Аравії, двоє з Об'єднаних Арабських Еміратів, один єгиптянин і один ліванець. Всі учасники перебували на території Америки на законних підставах. У кожній групі була людина, яка пройшла приватні льотні курси і вміла керувати літаком.

Лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен спочатку заперечував причетність до теракту. Однак пізніше було оприлюднено відеозвернення, де він зізнався, що саме "Аль-Каїда" була організатором акції. При цьому лідер угруповання заявив, що загиблі не були "цивільними особами", а працювали на американську систему. Дії терористичного угруповання бен Ладен назвав "справедливим покаранням за "тиранію" американо-ізраїльського Союзу в Лівані і Палестині".

Фото: організатор теракту в США 11 вересня 2001 року, лідер «Аль-Каїди» Усама бен Ладен (Getty Images)

Полювання на лідера "Аль-Каїди" велося протягом 10 років. Тільки в травні 2011 року американські спецназівці в ході спецоперації ліквідували "терориста номер один" у пакистанському місті Абботабад.

​Війська НАТО увійшли до Афганістану

Події 11 вересня 2001 року розділили історію США на до і після. У народі їх називають просто "9/11". Трагедія змусила Штати та багато інших країн переглянути і посилити антитерористичне законодавство, правила безпеки в аеропортах, розширити можливості правоохоронних органів і розвідки для запобігання подальших терактів.

Відразу ж після нападу ФБР почало найбільше кримінальне розслідування в історії Америки.

Вашингтон оголосив про початок операції, метою якої було упіймання бен Ладена та інших керівників "Аль-Каїди" і видача їх американському правосуддю. Це стало головною причиною для введення військ США в Афганістан. Таке рішення прийняв американський президент Джордж Буш-молодший.

У цей час Афганістан був п'ять років під контролем Талібану. Цей ісламістський рух встановив у країні найсуворіші норми шаріату. Режим талібів ввів суворі заборони для жінок, дискримінацію релігійних і етнічних меншин, масові репресії і страти. "Аль-Каїда" базувалася в Афганістані і перебувала під покровительством талібів, які відмовлялися видати американцям Усаму бен Ладена.

Фото: війська НАТО в Афганістані (Getty Images)

Міжнародна місія в Афганістані призвела до швидкого падіння Талібану. Протягом 20 років війська НАТО намагалися впровадити в країні демократичні політичні процеси, проводити вільні вибори, захищати права жінок, зокрема їх можливість повноцінно вчитися, працювати і брати участь у суспільному житті країни. Також за цей час були сформовані національні сили безпеки Афганістану.

Протягом всіх 20-ти років таліби намагалися повернути під свій контроль окремі провінції країни.

​Місія в Афганістані закінчилась

У лютому 2020 року екс-президент США Дональд Трамп уклав з Талібаном угоду, згідно з якою Штати виведуть війська з Афганістану. Переговори афганського уряду з Талібаном повинні були вирішити подальшу долю країни.

Вже 14 квітня 2021 року Америка та її союзники повідомили, що з 1 травня цього року почнуть виводити війська з Афганістану. Тоді президент США Джо Байден заявив, що американські військовослужбовці будуть залишати Афганістан поступово, в неквапливій манері, дотримуючись заходів безпеки. І попередив талібів, що в разі нападу, американська армія буде захищатися, використовуючи всі доступні засоби.

Планувалося, що американські війська повністю покинуть країну до 20-ї річниці теракту. Так і сталося. Останні військовослужбовці були евакуйовані 31 серпня.

"Ми закінчили 20-річну місію в Афганістані. Найтривалішу місію в нашій історії... Ми евакуювали 123 тисячі осіб", - підсумував президент.

Фото: американські військові залишають Афганістан (Getty Images)

За його словами, евакуація виявилася успішною, завдяки мужності військовослужбовців і дипломатів.

За час місії загинули 2461 американець, близько 1 тисячі військовослужбовців з країн НАТО та інших держав-союзників. Понад 20 тисяч американських військових отримали поранення.

Жертвами війни стали понад 70 журналістів і понад 100 тис.афганців. З них близько 66 тисяч осіб - працівники поліції та військові.

Таліби знову при владі

Закінчення іноземної військової місії в Афганістані швидко привело до зміни влади в країні. Під час виведення американських військ з Афганістану таліби брали під контроль провінцію за провінцією, в результаті взявши без бою столицю - Кабул. Чинити ефективний опір талібам урядові сили не змогли.

Столичний аеропорт був останнім об'єктом, який залишався під контролем американців. Після евакуації військовослужбовців він теж перейшов під владу талібів.

Фото: таліби знову захопили владу в Афганістані (twitter.com/FreddyThaw21)

Ще до закінчення евакуації Байден у своєму офіційному зверненні до американців підкреслив: метою місії США в Афганістані було запобігти терактам в Америці. І ця мета вже досягнута. Відмова від виведення військ з Афганістану означала б ескалацію конфлікту і вимагала б присутності тисячі додаткових військових. Президент підкреслив, що "американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили".

На тлі захоплення влади талібами німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що військова кампанія західної коаліції в Афганістані провалилася.

"Ми хотіли побудувати країну з демократичним устроєм, але у нас не вийшло. Між афганськими збройними силами і народом не було ніякого зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали", - підкреслила Меркель.

​Байден пообіцяв оприлюднити секретні матеріали про теракт

Напередодні 20-ї річниці трагедії Байден підписав наказ про розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням ФБР теракту 11 вересня 2001 року. Згідно з документом, генеральний прокурор повинен оприлюднити ці дані протягом наступних півроку.

Байден обіцяв показати секретні документи громадськості ще під час своєї передвиборної кампанії, оскільки родичі загиблих домагаються отримання цієї інформації протягом багатьох років.

"Коли я балотувався в президенти, я взяв на себе зобов'язання забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні атаки на Америку 11 вересня 2001 року. У міру наближення 20-ї річниці цього трагічного дня я виконую це зобов'язання", - заявив лідер США.

Родичі загиблих вважають, що до теракту може бути причетний уряд Саудівської Аравії, оскільки більшість смертників були громадянами цієї країни. На їхню думку, США могли приховати цю інформацію, щоб не псувати відносини Вашингтона і Ер-Ріяда. Влада обох країн ці звинувачення відкидає.