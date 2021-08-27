ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси

Новость на русском →
Кабул, П'ятниця 27 серпня 2021 13:52
Після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси Фото: після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У столиці Афганістану (Кабул) відновили евакуацію громадян після терактів. Переправляння людей здійснюється в районі міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN Turk.

"Жителі Кабула поділилися інформацією про те, що сьогодні вранці з аеропорту Кабула вилетіло кілька літаків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає телеканал з посиланням на місцеві ЗМІ, число людей, які очікують на евакуацію за межами аеропорту починає значно збільшуватись.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня в результаті терактів у Кабулі загинули 110 людей, 13 з яких - американські військові.

Додамо, в США не змінили плани вивести війська з Афганістану до 31 серпня після терактів в Кабулі.

Крім цього "Талібан" запропонував Туреччині управляти кабульським аеропортом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Кабул Теракт
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес