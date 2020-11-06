Из-за теракта в Вене арестованы восемь человек

Фото: теракт в Вене (Georg Hochmuth)

В пятницу, 6 ноября, восьмерых подозреваемых в причастности к теракту в Вене взяли под стражу. Решение принял Венский земельный суд.

Об этом сообщает DW.

Согласно решению суда, подозреваемых обвиняют, в частности, в причастности к таким преступлениям, как "убийство, членстве в террористической и преступной группировке".

В каждом из этих случаев присутствует опасность побега или попыток совершения преступления. Все подозреваемые в возрасте от 16 до 24 лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители Австрии задержали несколько иностранцев, в том числе граждан РФ, в деле о теракте в Вене 2 ноября.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене группа неизвестных устроила стрельбу сразу в шести локациях города. Спецоперация по задержанию террористов продолжалась всю ночь. Одного из нападавших ликвидировали. Жертвами теракта стали 5 человек, еще 22 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта в Вене взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Как сообщало РБК-Украина, украинцев нет среди жертв и пострадавших от теракта в Вене.