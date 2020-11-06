Из-за теракта в Вене арестованы восемь человек

В пятницу, 6 ноября, восьмерых подозреваемых в причастности к теракту в Вене взяли под стражу. Решение принял Венский земельный суд.
Об этом сообщает DW.
Согласно решению суда, подозреваемых обвиняют, в частности, в причастности к таким преступлениям, как "убийство, членстве в террористической и преступной группировке".
В каждом из этих случаев присутствует опасность побега или попыток совершения преступления. Все подозреваемые в возрасте от 16 до 24 лет.
Ранее сообщалось, что правоохранители Австрии задержали несколько иностранцев, в том числе граждан РФ, в деле о теракте в Вене 2 ноября.
Напомним, вечером 2 ноября в Вене группа неизвестных устроила стрельбу сразу в шести локациях города. Спецоперация по задержанию террористов продолжалась всю ночь. Одного из нападавших ликвидировали. Жертвами теракта стали 5 человек, еще 22 получили ранения.
Ответственность за совершение теракта в Вене взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Как сообщало РБК-Украина, украинцев нет среди жертв и пострадавших от теракта в Вене.