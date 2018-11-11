Теракт в Сомалі: кількість жертв зросла до 53

В результаті трьох вибухів загинуло 53 людини, ще понад 100 отримали поранення
У поліції повідомили, що число загиблих в результаті трьох вибухів біля готелю в Могадішо зросла до 53, а кількість поранених становить більше 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Старший офіцер поліції Сомалі капітан Мохамед Хусейн повідомив, що багато хто з поранених має дуже серйозні рани, тому кількість загиблих може зрости.
Медсестра у лікарні Медіни заявила, що вони здатні справлятися з потоком поранених, які продовжували надходити ще в суботу, 10 жовтня 2018.
Відповідальність за теракти взяли на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", які планувала атакувати урядових і військових чиновників. Однак, за словами свідків, більшість загиблих є цивільними особами, які опинилися на вулиці біля готелю.
Раніше повідомлялося, що терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi, розташованої недалеко від штаб-квартири відділу кримінальних розслідувань. Приблизно через 20 хвилин, ще один вибух стався на вулиці зі жвавим рухом.