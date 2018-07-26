Теракт в Сирии: число жертв увеличилось до 220 человек

В результате теракта "Исламского государства" в Сирии число жертв достигло 220 человек

Атака боевиков "Исламского государства" на сирийский город Эс-Сувейд унесла жизни по меньшей мере 220 человек. Об этом сообщает AFP.

Эту информацию подтверждает Reuters, которое сообщило об увеличении количества жертв за 200 человек.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, 127 человек являются гражданскими, 94 других - военные сил, союзных режима Асада.

В правозащитном центре подчеркнули, что это самая ужасная атака террористов в этом районе страны с момента начала войны.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв теракта возросло до 156 человек. Атаки произошли в нескольких районах южной провинции Сувейда, большая часть которой находится под контролем правительственных сил.