Теракт у Сирії: кількість жертв збільшилась до 220 осіб

В результаті теракту "Ісламської держави" в Сирії кількість жертв досягла 220 осіб

Атака бойовиків "Ісламської держави" на сирійське місто Ес-Сувейд забрала життя щонайменше 220 осіб. Про це повідомляє AFP.

Цю інформацію підтверджує Reuters, яке сповістило про збільшення кількості жертв за 200 осіб.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, 127 осіб є цивільними, 94 інших - військові сил, союзних режиму Асада.

В правозахисному центрі підкреслили, що це найжахливіша атака терористів у цьому районі країні з моменту початку війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кількість жертв теракту зросла до 156 людей. Атаки відбулись у кількох районах південної провінції Сувейда, переважна частина якої перебуває під контролем урядових сил.