Теракт в Иерусалиме: полиция задержала стрелка

"Поступило сообщение о том, что террорист, что прошлой ночью обстрелял людей в Старом городе Иерусалима, задержан", - пишут местные СМИ.

Но при этом пока неизвестно, задержан ли возможный сообщник террориста.

Пресс-служба полиции передает, что террорист сдался и сдал оружие, которое он использовал во время обстрела.

По данным журналистов, террориста задержали в районе Сильван (Силуан, Шилоах).

Теракт в Иерусалиме

Напомним, в ночь на 14 августа неизвестный открыл огонь по автобусу "Эгеда" на улице Маали ха-Шалом в Иерусалиме, после чего скрылся. Через несколько минут он дал еще одну очередь - по людям, находившимся неподалеку от гробницы царя Давида. В результате ранены 8 человек, в том числе беременная женщина.