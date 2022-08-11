Теракт в Еленовке. Расследование CNN доказало причастность России к убийству пленных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

СМИ проанализировало фото с места трагедии, спутниковые снимки и опросило криминалистов и экспертов по оружию.

Специалисты пока не рассказывают, что привело к смерти пленных, однако исключили применение HIMARS. В частности, эксперты указывают на то, что ракетная система предназначена для поражения целей, находящихся в нескольких десятках километров. При этом тюрьма в Еленевке расположена всего в 15 километрах от фронта.

Кроме того, ракеты HIMARS мощные и в случае попадания оставляют после себя большую воронку. Здание, в котором содержались украинские военные, имело тонкие стены и металлическую крышу, поэтому бы точно не выдержало удара.

"На этих видео нигде нет воронки, кровати не отодвинуты, столбы не повреждены, но заметны массивные поражения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы видели воронки, разбитый потолок и стены, тела после взрыва", - сказал один из экспертов.

В качестве примера CNN публикует спутниковые снимки последствий удара HIMARS в Новой Каховке. Тогда украинские военные уничтожили вражеский склад.

Фото: последствия удара HIMARS в Новой Каховке (скриншот cnn.com)

На других снимках изображена колония в Еленовке, которая имеет значительно меньше разрушений.

Фото: последствия теракта в Еленовке (скриншот cnn.com)

Официальные чиновники США также отвергли версию использования HIMARS. Эксперты указывают на вспышку изнутри здания, а не взрыв из-за внешнего воздействия.

Также издание напомнило, что Россия не пропустила экспертов Международного комитета Красного креста и ООН на место трагедии. Журналисты предположили, что Россия таким образом пыталась скрыть пытки и издевательства над пленными украинскими защитниками.

Кроме того, украинские чиновники в комментарии изданию отметили, что теракт произошел накануне обмена пленными.