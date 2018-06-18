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Теракт в Афганистане: погибли 18 человек

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 00:56
Иллюстративное фото (twitter.com/krymrealii)
Иллюстративное фото (twitter.com/krymrealii)

В результате теракта пострадали 49 человек

В Джелал-Абаде (Афганистан) вследствие теракта перед зданием администрации губернатора афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает Aljazeera.

Как сообщается, при взрыве также получили ранения 49 человек. Глава здравоохранения провинции Наджибулла Камавал заявил, что некоторые из раненных находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Джалал-Абад  в воскресенье, 17 июня, произошел второй за два дня взрыв, вследствие чего погибло минимум 10 человек. Известно, что бомбу взорвал смертник.

Днем ранее, 16 июня, в Афганистане во время встречи членов группировки "Талибан" и представителей правоохранительных органов страны произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек.

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Теги публикации: Афганистан, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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