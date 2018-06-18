Теракт в Афганістані: загинули 18 людей

У результаті теракту постраждали 49 осіб

В Джалал-Абаді (Афганістан) внаслідок теракту перед будівлею адміністрації губернатора афганської провінції Нангархар загинули щонайменше 18 осіб. Про це повідомляє Aljazeera.

Як повідомляється, при вибуху також отримали поранення 49 осіб. Голова охорони здоров'я провінції Наджібулла Камавал заявив, що деякі з поранених перебувають у критичному стані.

At least 18 people killed in suicide attack in Afghanistan's Nangarhar province https://t.co/vq5ftLAokc pic.twitter.com/klSJgepwQB — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 17, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Джалал-Абад у неділю, 17 червня, стався другий за два дні вибух, внаслідок чого загинуло щонайменше 10 осіб. Відомо, що бомбу підірвав смертник.

Днем раніше, 16 червня, в Афганістані під час зустрічі членів угрупування "Талібан" і представників правоохоронних органів країни стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 26 осіб.