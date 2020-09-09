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Тепловые предприятия Волыни поддерживают поданный в Раду механизм отмены долгов

Автор: РБК-Украина

Крупнейшие предприятия теплокоммунэнерго Волыни направили обращение к Верховной Раде и правительству относительно безотлагательного принятия законопроекта № 3800-01. Этот документ даст возможность вовремя, без проблем начать отопительный сезон да обеспечить дома теплом волынян.

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"По состоянию на 2 сентября долг тепловиков Волынской области за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” составлял около 250 млн гривен. Такая задолженность состоит в значительной мере из произвольно начисленных штрафов и других начислений. Увеличенная таким образом задолженность угрожает устойчивому прохождению отопительного сезона 2020-2021 гг. Поэтому заложниками ситуации становятся потребители, которые рассчитывают на тепло в своих домах и горячее водоснабжение. Законопроект № 3800-1, подготовленный в июле группой депутатов от разных политсил, предусматривает вариант списания “искусственных долгов” прошлых лет всем участникам газового рынка и возможность начать все с чистого листа", - говорится в сообщении.

КП “Владимир-Волынсктеплоэнерго”, КП “Нововолынсктеплокоммунэнерго”, предприятие тепловых сетей “Ковельтепло” и ГКП “Луцктепло” обратились на этой неделе с соответствующими письмами к народным депутатам, инициаторам этого законопроекта, Верховной Раде и правительству.

Отмечается, что именно данный документ предусматривает списание взаимной задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, а также и списание всех штрафных санкций, начисленных на эту задолженность.

"Принятие этого законопроекта должно не допустить поднятия цен на тепло для населения вообще срыва отопительного сезона. Важно, что законопроект 3800-1 для списания долгов предприятиям ТКЭ - не требует ни дополнительных затрат из бюджета, ни стремительного роста цен на тепло", - говорится в сообщении.

Решение этой проблемы авторы видят в скорейшем обсуждении и принятии зарегистрированного проекта Закона №3800-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" и других законов относительно обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа".

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