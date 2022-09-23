Теплову генерацію "витягують" приватні ТЕС, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта енергетичних програм "Центру Разумкова" Максима Білявського.

"Маємо розуміти, що на ТЕС зараз припадає найбільше навантаження. Базове навантаження відпускають атомні електростанції, а регулювання частоти відбувається шляхом ГЕС, ГАЕС, ТЕС і ТЕЦ. На сьогодні теплову генерацію фактично витягує приватна генеруюча компанія. Наскільки мені відомо, вони перевиконують свій план, який був доведений диспетчером "Укренерго". Завдяки приватній генерації державні має зараз можливість провести планові ремонтні роботи", - розповів експерт.

Коментуючи підготовку до проходження Україною опалювального сезону та до чого готуватися українцям взимку він підкреслив, що завзяття у енергетиків не менше, ніж в українських захисників.

"Наша галузь і люди у ній фантастичні. Це герої енергетичного фронту. Вони зробили і роблять все для того, аби попри усі безпрецедентні ситуації і виклики, опалювальний сезон пройшов успішно. Тому я налаштований не настільки песимістично, як деякі мої колеги. І закликаю українців довіряти енергетикам так само, як ми довіряємо ЗСУ", - розповів Білявський.

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК допомогла державним ТЕС з постачанням вугілля. Державна генерація отримала близько 50 тисяч тон.