С тепловизорами и системой распознавания помех. У пограничников появились новые дроны

Администрация Государственной пограничной службы Украины уже получила 8 комплексов, в состав которых входят 24 дрона. Еще 12 комплексов из 36 дронов планируется получить до конца 2021 года.

Новые аппараты включают самое современное мониторинговое оборудование. В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также в комплексы входят пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Для того, чтобы обрабатывать полетную информацияю, изучать погодную обстановку и организовывать поисковые операции, комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются оптическими и тепловизионными камерами.

Фото: Украина закупила современные дроны (mvs.gov.ua)

"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", - заявил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации Госпогранслужбы Андрей Коваленко.

Отмечают, что погранслужба Украины перевооружается по стандартам ЕС и НАТО. А современная техника существенно помогает в охране государственной границы, не оставляя даже небольших шансов нарушителям.