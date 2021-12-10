З тепловізорами та системою розпізнавання перешкод. У прикордонників з'явилися нові дрони

Адміністрація Державної прикордонної служби України вже отримала 8 комплексів, до складу яких входять 24 дрони. Ще 12 комплексів із 36 дронів планується отримати до кінця 2021 року.

Нові апарати включають найсучасніше моніторингове обладнання. До складу кожного комплексу входять три безпілотні літальні апарати DJI Matrice 300 із системами розпізнавання перешкод. Також до комплексів входять пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами і лазерними далекомірами. Для того, щоб обробляти польотну інформацію, вивчати погодну обстановку та організовувати пошукові операції, комплекс укомплектований автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета.

Отримані дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, тому що комплектуються оптичними і тепловізійними камерами.

Фото: Україна закупила сучасні дрони (mvs.gov.ua)

"Дані комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки, а також зменшення навантаження на особовий склад", - заявив начальник інженерно-авіаційної служби безпілотних. авіаційних систем авіаційного управління Адміністрації Держприкордонслужби Андрій Коваленко.

Зазначають, що прикордонна служба України переозброюється за стандартами ЄС та НАТО. А сучасна техніка значно допомагає в охороні державного кордону, не залишаючи навіть невеликих шансів порушникам.