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С тепловизорами и системой распознавания помех. У пограничников появились новые дроны

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 12:30
С тепловизорами и системой распознавания помех. У пограничников появились новые дроны Фото: украинская погранслужба закупила новые современные дроны (mvs.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Госпогранслужба закупила 60 современных дронов, которые с воздуха будут помогать охранять границу. Их общая стоимость составила почти 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Администрация Государственной пограничной службы Украины уже получила 8 комплексов, в состав которых входят 24 дрона. Еще 12 комплексов из 36 дронов планируется получить до конца 2021 года.

Новые аппараты включают самое современное мониторинговое оборудование. В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также в комплексы входят пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Для того, чтобы обрабатывать полетную информацияю, изучать погодную обстановку и организовывать поисковые операции, комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются оптическими и тепловизионными камерами.

Фото: Украина закупила современные дроны (mvs.gov.ua)

"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", - заявил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации Госпогранслужбы Андрей Коваленко.

Отмечают, что погранслужба Украины перевооружается по стандартам ЕС и НАТО. А современная техника существенно помогает в охране государственной границы, не оставляя даже небольших шансов нарушителям.

Напомним, 26 октября ВСУ впервые применили на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты "Bayraktar". Боевые дроны задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая вела обстрел села Гранитное.

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Государственная пограничная служба
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