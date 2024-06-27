"Тепловий купол". Що відомо про це погодне явище і чим воно загрожує людству

Науковці попереджають мешканців Землі про необхідність звикати до формування у деяких регіонах так званого "теплового купола".
РБК-Україна розповідає, що варто знати про це явище, від чого воно може залежати, а також чи загрожує воно людству.
"Тепловий купол" - метеорологічне явище, яке науковці все частіше пов'язують із глобальним потеплінням. Воно характеризується формуванням в атмосфері обмеженої області гарячого океанського повітря зі стабільними погодніми умовами у верхніх шарах (так званим блоком Омега).
При цьому високий тиск не дає проникнути у "купол" більш прохолодному повітрю. Натомість тепле повітря в умовах відсутності циркуляції та зниженої вологості накопичується в атмосфері та опускається вниз на землю.
Приклад "домінування" високого тиску (ілюстрація: en.wikipedia.org)
Там повітря стискається та нагрівається ще більше, проте коли намагається піднятися, високий тиск знову змушує його опускатися.
Дехто з дослідників зауважує, що цей процес нагадує кипіння води у каструлі із закритою кришкою.
"Тепловий купол" над США (ілюстрація: en.wikipedia.org)
На думку метеоролога з Національної служби погоди (NWS) США Марка Шенара, людству варто звикати до словосполучення "тепловий купол", адже цілком імовірно, що "ми спостерігатимемо періодичні періоди надмірної спеки".
Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), "теплові куполи" формуватимуться, імовірно, найчастіше саме у Північній Америці, особливо у період феномену Ла-Нінья у Тихому океані, який проявляється зниженням поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони.
Це може пояснюватися різницею температур у східній та західній частинах Тихого океану, внаслідок якої вітри штовхають гаряче повітря на схід у бік Північної Америки.
На думку більшості дослідників, глобальне потепління на планеті робить такі хвилі тепла спекотнішими, тривалішими, масштабнішими та частішими.
"Тепловий купол" спостерігався вченими вже неодноразово й характеризувався різким підвищенням температури, внаслідок чого мільйони людей потерпали від спеки.
Експерти зазначають, що антропогенні зміни клімату (зумовлені зростанням вмісту в атмосфері вуглекислого газу, сульфатів, пилу та інших відходів промислової діяльності) впливають на хвилі тепла, що було доведено науково. Тобто те, що раніше було явищем рідкісним, сьогодні перетворюється на закономірне.
Виходячи з цього, людству, найімовірніше, доведеться звикати до періодичних спекотних періодів. Хоча про глобальну катастрофу наразі не йдеться.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим антициклон відрізняється від циклону і яку погоду приносить.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: IFLScience, AccuWeather, Wikipedia.
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