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Тепловики задолжали "Ивано-Франковскгазу" за распределение почти 19 млн гривен

Ивано-Франковск, Четверг 10 сентября 2020 19:32
Тепловики задолжали "Ивано-Франковскгазу" за распределение почти 19 млн гривен
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Тепловики задолжали АО "Ивано-Франковскгаз" за распределение 18,7 млн гривен. Миллионные долги тепловиков ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Лидером среди должников является “Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго” – 17,1 млн гривен. Вторую строчку занял "Водотеплосервис" - 1,6 млн гривен. Напомним, что отбор природного газа из газораспределительной системы возможен лишь при отсутствии задолженности перед газораспределительным предприятием и наличия номинаций на соответствующий расчетный период. Таковы требования Кодекса газораспределительных систем и Закона Украины "О рынке природного газа", - говорится в сообщении.

О необходимости погашения долгов газораспределительная компания предупреждала тепловиков с марта. О проблемах теплоснабжающих компаний "Ивано-Франковскгаз" неоднократно сообщал местную власть.

“Миллионные долги тепловиков ставят под угрозу начало отопительного сезона. Согласно законодательству, мы не имеем права тепловикам-должникам распределять природный газ. Кроме того, наша компания из-за нехватки средств не может вовремя модернизировать газораспределительную систему", – говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

В пресс-службе отметили, что фактически под угрозой стабильная работа газораспределительной системы в осенне-зимнем периоде. В частности, обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей, в том числе производителей тепла для нужд населения, бюджетных учреждений, бытовых и промышленных потребителей.

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