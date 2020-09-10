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Тепловики заборгували "Івано-Франківськгазу" за розподіл майже 19 млн гривень

Івано-Франківськ, Четвер 10 вересня 2020 19:32
Тепловики заборгували "Івано-Франківськгазу" за розподіл майже 19 млн гривень
Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Тепловики заборгували АТ "Івано-Франківськгаз" за розподіл 18,7 млн гривень. Мільйонні борги тепловиків ставлять під загрозу своєчасний початок опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Лідером серед боржників є “Івано-Франківськтеплокомуненерго” – 17,1 млн гривень. Другу сходинку зайняв "Водотеплосервіс" - 1,6 млн гривень. Нагадаємо, що відбір природного газу з газорозподільної системи можливий лише за відсутності заборгованості перед газорозподільним підприємством та наявності номінацій на відповідний розрахунковий період. Такими є вимоги Кодексу газорозподільних систем та Закону України "Про ринок природного газу", - йдеться у повідомленні.

Про необхідність погашення боргів газорозподільна компанія попереджала тепловиків з березня. Про проблеми теплопостачальних компаній "Івано-Франківськгаз" неодноразово повідомляв місцеву владу.

“Мільйонні борги тепловиків ставлять під загрозу початок опалювального сезону. Відповідно до законодавства, ми не маємо права тепловикам-боржникам розподіляти природний газ. Окрім того, наша компанія через брак коштів не може вчасно модернізувати газорозподільну систему", – говорить комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

У прес-службі зазначили, що фактично під загрозою стабільна робота газорозподільної системи в осінньо-зимовому періоді. Зокрема, забезпечення безперебійного газопостачання споживачів, в тому числі виробників тепла для потреб населення, бюджетних установ, побутових та промислових споживачів.

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