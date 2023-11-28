Теплова генерація залишається вразливою навіть після відновлень та ремонтів, - Гарпок

Зокрема він пояснив, що в березні цього року українська енергосистема вийшла з опалювального сезону в дуже важкому стані. Було пошкоджено понад 50% генерації та мереж.

Некрасов також додав, що під керівництвом Міністерства енергетики була проведена наймасштабніша в історії України ремонтна кампанія, завдяки чому вдалося додати в енергосистему 1,9 ГВт потужностей.

"Що ж стосується теплової генерації, як ви знаєте, вона зазнала дуже значних пошкоджень, було знищення чи пошкодження понад половини потужностей. І, звісно, навіть після часткового відновлення та ремонтів вона вразлива", - підкреслив очільник "Гарантованого покупця".

Водночас він наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб це не вплинуло на стабільність енергопостачання в цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.