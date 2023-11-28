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Теплова генерація залишається вразливою навіть після відновлень та ремонтів, - Гарпок

Фото: теплова генерація залишається вразливою навіть після відновлень та ремонтів (wikipedia)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок значних руйнувань енергооб’єктів через енергетичний терор росіян теплова генерація залишається вразливою навіть після відновлень та ремонтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконуючого обов’язки директора державного підприємства "Гарантований покупець" Артема Некрасова.

Зокрема він пояснив, що в березні цього року українська енергосистема вийшла з опалювального сезону в дуже важкому стані. Було пошкоджено понад 50% генерації та мереж.

Некрасов також додав, що під керівництвом Міністерства енергетики була проведена наймасштабніша в історії України ремонтна кампанія, завдяки чому вдалося додати в енергосистему 1,9 ГВт потужностей.

"Що ж стосується теплової генерації, як ви знаєте, вона зазнала дуже значних пошкоджень, було знищення чи пошкодження понад половини потужностей. І, звісно, навіть після часткового відновлення та ремонтів вона вразлива", - підкреслив очільник "Гарантованого покупця".

Водночас він наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб це не вплинуло на стабільність енергопостачання в цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.

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Електроенергія