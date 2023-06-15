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Теплова генерація просить НКРЕКП скасувати цінові обмеження на енергоринку

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Четвер 15 червня 2023 17:18
Теплова генерація просить НКРЕКП скасувати цінові обмеження на енергоринку Фото: терлова генерація просить НКРЕКП скасувати цінові обмеження на енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Представники теплової генерації звернулись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та просять її скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публічні слухання, які проводила НКРЕКП.

За словами виконавчого директора "Донбасенерго" Олега Ларіонова, зараз у години дефіциту українська енергосистема не імпортує електроенергію, а отримує аварійну допомогу, що свідчить про проблеми на ринку. Він наголосив, що саме цінові обмеження не дозволяють імпортувати, коли це необхідно.

"Той рівень прайс-кепів, які запропонувала комісія, не є достатнім. При попередніх прайс-кепах теплова генерація вже два роки працює в збиток. Підняття попередніх прайс-кепів на індекс інфляції, а при цьому ще й збільшилась наша собівартість, це не призведе ні до чого і ми залишимось в збитках", - сказав він

Він також додав, що це призводить до недофінансування ремонтних кампаній обладнання теплової генерації.

"Наша пропозиція - скасування прайс-кепів, як нижнього, так і верхнього", - підкреслив Ларіонов.

Водночас генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв додав, що у його компанії не залишилось жодної станції, яка б не була атакована росіянами. Він додав, що навіть ті енергоблоки, що виробляють електроенергію, працюють зараз в аварійних умовах.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня цього року. Водночас 8 червня регулятор провів засідання, на якому переглянув розмір цінових обмежень на ринку.

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