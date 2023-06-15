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Тепловая генерация просит НКРЭКУ отменить ценовые ограничения на энергорынке

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Четверг 15 июня 2023 17:18
Тепловая генерация просит НКРЭКУ отменить ценовые ограничения на энергорынке Фото: терловая генерация просит НКРЭКУ отменить ценовые ограничения на энергорынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Представители тепловой генерации обратились в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и просят ее отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публичные слушания, проводимые НКРЭКУ.

По словам исполнительного директора "Донбассэнерго" Олега Ларионова, сейчас в часы дефицита украинская энергосистема не импортирует электроэнергию, а получает аварийную помощь, свидетельствующую о проблемах на рынке. Он подчеркнул, что именно ценовые ограничения не позволяют импортировать, когда это необходимо.

"Тот уровень прайс-кепов, которые предложила комиссия, не достаточен. При предыдущих прайс-кепах тепловая генерация уже два года работает в убыток. Поднятие предыдущих прайс-кепов на индекс инфляции, а при этом еще и увеличилась наша себестоимость, это не приведет ни к чему и мы останемся в убытках", - сказал он.

Он также добавил, что это приводит к недофинансированию ремонтных кампаний оборудования тепловой генерации.

"Наше предложение - отмена прайс-кепов, как нижнего, так и верхнего", - подчеркнул Ларионов.

В то же время генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев добавил, что в его компании не осталось ни одной станции, которая не была бы атакована россиянами. Он добавил, что даже производящие электроэнергию энергоблоки работают сейчас в аварийных условиях.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня этого года. В то же время, 8 июня регулятор провел заседание, на котором пересмотрел размер ценовых ограничений на рынке.

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