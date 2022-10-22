Теплова генерація з початку року зазнала збитків 24 млрд гривень, - Тімченко

"Збитки теплової генерації цього року за 8 місяців – 24 мільярди гривень. Це цифри, розраховані НКРЕ. Через те, що тариф не покриває ціну", - повідомив Тімченко.

За його словами, ціна продажу електроенергії вугільною генерацією зараз обмежена 3,20 коп./кВт.год при мінімальній собівартості 4,5-5 грн/кВт.год.

"Ті розрахунки, які у нас були зроблені, кажуть, що за визначенням цей тариф не може бути нижчим за 100 євро за мегават.год. З тими інфляційними витратами краще говорити навіть не в євро, бо ми залежимо від курсу. Ми вважаємо, що тариф сьогодні в Україні має бути не менше ніж 4,5 гривні, 4,50-5,00 гривень за кіловат.годину замість сьогоднішніх 3,20", - пояснив Тімченко.

За його словами, ситуація ускладнюється постійним руйнуванням інфраструктури генеруючих компаній, що потребує додаткового фінансування на її якнайшвидше відновлення.

Виходячи з публічних заяв НКРЕКУ, найближчим часом планується перегляд цінових обмежень, щоби тариф покривав реальну собівартість.

Однак, за словами голови ДТЕК, одночасно з цим рішенням може бути некоректно змінено механізм ПСО, який вилучає частину засобів із теплової генерації. ДТЕК вважає таке рішення помилковим і не погоджується з ним.

"Наші розрахунки показують, що при піднятті price-cap до цього (економічно обґрунтованого) рівня, і при економії - ресурсу (у НАЕК "Енергоатом" на покриття ПСО, - ред.) достатньо. Тому ось це штучне вилучення у теплової генерації воно некоректне, воно не має жодного економічного взагалі сенсу", - додав Максим Тимченко.