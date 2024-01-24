Теплота, але не скрізь. Синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні

"24 січня в Україні протягом дня переважатиме досить тепла погода із температурою повітря +1...+5 градусів", - розповіла вона.

Водночас, в східних областях та на Сумщині буде свіжіше, 0, -3 градуси.

Мокрий сніг, часом із дощем, очікується у західних областях, в другій половині дня та ввечері й на півночі України, а також у центральній Вінниччині.

"На решті території істотні опади - навряд. Вітер в Україні повіватиме з південного заходу, передбачається рвучким, до сильного", - консттувала Діденко.

Погода в Києві

У Києві 24 січня протягом дня температура повітря становитиме 0....+3 градуси. Буде поривчастим південно-західний вітер. Мокрий сніг пройде вже аж ввечері.

Коли чекати на потепління та наступні морози в Україні?

Як розповідала Діденко раніше, підвищення температури повітря очікується з 24 січня.

"А наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде із 28 січня", - додала вона.