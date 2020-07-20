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Теплоснабжающие компании задолжали "Николаевгазу" 48 млн гривен

Николаев, Понедельник 20 июля 2020 17:18
Теплоснабжающие компании задолжали "Николаевгазу" 48 млн гривен
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Это ставит под угрозу начало отопительного сезона

Две крупнейшие теплоснабжающие компании Николаева задолжали АО "Николаевгаз" 48 млн гривен за распределение.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 14 июля 2020 года задолженность "Николаевоблтеплоэнерго" перед "Николаевгазом" за предоставленные услуги по распределению газа составляет около 22 млн гривен. Задолженность "Николаевской ТЭЦ" - более 26 млн гривен (c учетом предоплаты за август согласно условиям договора). Так общая сумма долга по обоим предприятиям составляет 48 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для обсуждения проблемы и поиска путей ее решения 15 июля в Николаевском горсовете была проведена пресс-конференция с участием мэра города Алесандра Сенкевича и представителей энергетических предприятий.

"Эти средства должны быть направлены на выполнение нами мероприятий по ремонту и реконструкции газораспределительной системы в рамках Инвестиционной программы, утвержденной НКРЭКУ. Наличие таких больших долгов тормозит нашу производственную деятельность, мы не имеем финансовой возможности в полной мере осуществлять запланированные на лето ремонты сетей и готовить газовую систему к новому отопительному сезону, что повышает риск ее аварийности", - рассказывает финансовый директор АО "Николаевгаз" Сергей Черников.

По словам пресс-службы, на очередной сессии Николаевского горсовета 16 июля депутаты приняли решение обратиться к государственным органам власти с просьбой решить проблему долгов теплоснабжающих предприятий перед "Николаевгазом".

"Пока вопрос не решен, долги продолжают расти. Это, в свою очередь, ставит под угрозу начало отопительного сезона, ведь АО "Николаевгаз", согласно действующему законодательству, не сможет предоставлять услугу по распределению газа предприятиям, у которых есть долг. Учитывая предоставленные двумя крупнейшими теплоснабжающими компаниями Николаева перспективы оплат за распределение, долг на 1 января 2021 года составит уже более 88 млн гривен", - говорится в сообщении.

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