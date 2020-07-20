Теплопостачальні компанії заборгували "Миколаївгазу" 48 млн гривень

Газовий вентиль (УНІАН)

Це ставить під загрозу початок опалювального сезону

Дві найбільші теплопостачальні компанії Миколаєва заборгували АТ "Миколаївгаз" 48 млн гривень за розподіл.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на 14 липня 2020 року заборгованість "Миколаївоблтеплоенерго" перед "Миколаївгазом" за надані послуги з розподілу газу становить близько 22 млн гривень. Заборгованість "Миколаївської ТЕЦ" - понад 26 млн гривень (з урахуванням передоплати за серпень згідно з умовами договору). Так загальна сума боргу по обом підприємствам становить 48 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для обговорення проблеми і пошуку шляхів її вирішення 15 липня в Миколаївській міськраді була проведена прес-конференція за участю мера міста Олександра Сенкевича та представників енергетичних підприємств.

"Ці кошти повинні бути спрямовані на виконання нами заходів щодо ремонту та реконструкції газорозподільної системи в рамках Інвестиційної програми, затвердженої НКРЕКП. Наявність таких великих боргів гальмує нашу виробничу діяльність, ми не маємо фінансової можливості в повній мірі здійснювати заплановані на літо ремонти мереж і готувати газову систему до нового опалювального сезону, що підвищує ризик її аварійності", - розповідає фінансовий директор АТ "Миколаївгаз" Сергій Черніков.

За словами прес-служби, на черговій сесії Миколаївської міськради 16 липня депутати прийняли рішення звернутися до державних органів влади з проханням вирішити проблему боргів теплопостачальних підприємств перед "Миколаївгазом".

"Поки питання не вирішене, борги продовжують рости. Це, в свою чергу, ставить під загрозу початок опалювального сезону, адже АТ "Миколаївгаз", згідно з чинним законодавством, не зможе надавати послугу з розподілу газу підприємствам, у яких є борг. Враховуючи надані двома найбільшими теплопостачальними компаніями Миколаєва перспективи оплат за розподіл, борг на 1 січня 2021 року складе вже понад 88 млн гривень", - йдеться в повідомленні.