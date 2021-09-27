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Тепло по всей стране и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине сегодня будет сухой и теплой, столбики термометров местами поднимутся до +22. Теплее всего буде на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины переменная облачность, без осадков, днем от +14 до +22, ночью от +5 до +10. Теплее всего будет в Закарпатской области. На севере днем от +13 до +15, ночью от +5 до +9.

В центральной части днем от +13 до +17, ночью от +4 до +8, на востоке днем от +13 до +16, ночью от +6 до +8, на юге Украины днем от +16 до +19, ночью от +8 до +12.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем от +13 до +15, ночью от +7 до +9. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве

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Погода в Украине