RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тепло по всій країні та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ілона Свиридова

Погода в Україні сьогодні буде сухою і теплою, стовпчики термометрів місцями піднімуться до +22. Найтепліше буде на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вдень від +14 до +22, вночі від +5 до +10. Найтепліше буде в Закарпатській області. На півночі вдень від +13 до +15, вночі від +5 до +9.

У центральній частині вдень від +13 до +17, вночі від +4 до +8, на сході вдень від +13 до +16, вночі від +6 до +8, на півдні України вдень від +16 до +19, вночі від +8 до +12.

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні вдень від +13 до +15, вночі від +7 до +9. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні