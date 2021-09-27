Тепло по всій країні та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вдень від +14 до +22, вночі від +5 до +10. Найтепліше буде в Закарпатській області. На півночі вдень від +13 до +15, вночі від +5 до +9.

У центральній частині вдень від +13 до +17, вночі від +4 до +8, на сході вдень від +13 до +16, вночі від +6 до +8, на півдні України вдень від +16 до +19, вночі від +8 до +12.

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні вдень від +13 до +15, вночі від +7 до +9. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві