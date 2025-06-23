Тепло українцям взимку постачатимуть за новими правилами

Мораторій

Згідно з ухваленим у липні 2022 року законом № 2479-ІХ протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:

послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;

послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

Підготовка уряду до зими

Наприкінці травня Кабмін створив Штаб з підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років. Його очолить віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Крім того, в червні Кабінет міністрів затвердив комплекс заходів із підготовки до опалювального сезону. Йдеться про ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.