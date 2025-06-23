Тепло українцям взимку постачатимуть за новими правилами

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг України ухвалила нові Правила користування тепловою енергією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.
Правила запроваджують гарантії доступу до систем теплопостачання для споживачів. Вони мають запобігти зловживанням з боку монополістів, зокрема теплотранспортуючих компаній, йдеться в повідомленні.
У документі чітко прописані:
Також правила містять шаблони типових договорів: купівлі-продажу, транспортування та постачання теплової енергії.
Окремий розділ стосується впровадження конкуренції у системі теплопостачання, зокрема для незалежних виробників тепла. Це має дати можливість більш гнучко формувати умови роботи систем централізованого опалення.
Згідно з ухваленим у липні 2022 року законом № 2479-ІХ протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:
Наприкінці травня Кабмін створив Штаб з підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років. Його очолить віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Крім того, в червні Кабінет міністрів затвердив комплекс заходів із підготовки до опалювального сезону. Йдеться про ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.