Тепло украинцам зимой будут поставлять по новым правилам

Мораторий

Согласно принятому в июле 2022 года закону № 2479-ІХ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после запрещается повышать тарифы на:

услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) для населения;

услуги по поставке тепловой энергии для населения и снабжению горячей воды для населения.

Подготовка правительства к зиме

В конце мая Кабмин создал Штаб по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов. Его возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кроме того, в июне Кабинет министров утвердил комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Речь идет о ремонтах, создании запасов топлива, подготовке домов, больниц.

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