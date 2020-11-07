Тепло та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Фото: осінь в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 7 листопада, на всій території України буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря місцями підніметься до +14 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території України очікується потепління, а найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних областях.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатись від +10 до +14 градусів тепла, а вночі від +4 до +8.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +11 до +14, а вночі вона буде в межах +4 +8 тепла.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +10 +14, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +5 +8 тепла.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме від +9 до +13, а вночі від +5 до +7 тепла.

Нагадаємо, погода в Україні з 7 по 9 листопада покращиться. Синоптики попередили, що у цей період у регіонах спостерігатиметься суха та тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

Крім того, раніше синоптики попередили про сезон затяжних морозів, які прийдуть в Україну вже в середині листопада.