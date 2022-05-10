Тепло и солнечно, но местами влажно: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 10 мая, в Украине погода будет солнечной, однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди. При этом столбики термометров местами днем достигнут до +21.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня осадки в виде небольшого дождя пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура по области ночью +1 +5 градусов, а днем +14 + 19.
В Киеве ночью +4 +6, а днем +15 +17 градусов.
Напомним, недавно синоптики предупредили, что в Украину идут дожди и сильное потепление.
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