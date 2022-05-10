Тепло і сонячно, але місцями волого: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 10 травня, в Україні погода буде сонячною, проте у деяких східних районах очікуються дощі. При цьому стовпчики термометрів подекуди вдень сягнуть до +21.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді невеликого дощу пройдуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території сухо. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура по області вночі +1 +5 градусів, а вдень +14 +19.
У Києві вночі +4 +6, а вдень +15 +17 градусів.
Нагадаємо, нещодавно синоптики попередили, що в Україну йдуть дощі та сильне потепління.
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